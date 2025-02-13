За сутки на фронте зафиксировано 116 боевых столкновений, поражены пять пунктов управления БПЛА – Генштаб

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны накануне поразили пять пунктов управления БПЛА, средство противовоздушной обороны, район сосредоточения вооружения и военной техники, а также две радиолокационные станции оккупантов из РФ. Подразделения украинской армии отразили десятки вражеских штурмов, больше всего в районах Покровска, Великой Новоселки и на Курщине.

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Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 116 боевых столкновений. О ситуации рассказал Генеральный штаб ВСУ в сводке на утро 13 февраля.

По уточненной информации, вчера российские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 88 авиационных ударов, применив семь ракет и сбросив 128 КАБов. В частности, из авиации враг бил в районе Тимофеевки на Харьковщине, Новополя и Долины на Донетчине, Каменского и Пятихаток на Запорожье.

Кроме этого, агрессор совершил более 5800 обстрелов, в том числе 137 – из реактивных систем залпового огня, а также привлек для поражения 3038 дронов-камикадзе.

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак российских сил. ВСУ отражали их штурмовые действия в направлениях Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Новоосиново, Песчаного, Лозового и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новолюбовка, Ямполевка и Колодцы.

Четыре штурма захватчиков наши защитники отбили в районах Белогоровки и Верхнекаменского на Северском направлении.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районах Часова Яра и Васюковки.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 34 штурма агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зверево, Надеевка, Успеновка, Андреевка, Александровка, Дачное, Зеленое Поле, Улаклы и Шевченко.

На Новопавловском направлении оккупанты 17 раз атаковали позиции ВСУ возле Константинополя, Бурлацкого и Ровнополя.

С Гуляйпольского направления враг авиацией атаковал Каменское.

На Ореховском направлении защитники успешно отразили вражеские атаки в районах Щербаков и Каменского.

На Харьковском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

В операционной зоне на территории Курской области РФ подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 18 атак российских войск. Враг совершил 527 артиллерийских обстрелов, нанес 19 авиационных ударов, применив 28 КАБов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок ВС РФ не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал агрессора в тылу.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Института изучения войны, в последние дни Силы обороны Украины продвигались в Курской области РФ, где враг снова привлекает в атаках северокорейские войска. Также защитники добились успехов во время боевых столкновений в районе Торецка на Донетчине.

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