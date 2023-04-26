За время войны помощь от Метинвест получили 500 тысяч мирных жителей Украины

С начала полномасштабной войны Группа Метинвест оказала помощь почти 500 тысяч мирных жителей Украины. Для этого компания положила начало гуманитарному проекту "Спасаем жизнь", в рамках которого люди получили более 4 000 тонн товаров первой потребности, а больницы Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки и Каменского — медикаменты и оборудование почти на €250 000. Об этом говорится в материале Форбс.

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"В рамках инициативы "Спасаем жизнь" открыто направление психологической реабилитации для мирных жителей с помощью программы "Несокрушимая мама". В ноябре 2022 года проект Группы Метинвест "Спасаем жизнь" совместно с Protez Hub начали программу по протезированию: по состоянию на апрель инициатива охватывает , в основном ветеранов ВСУ, перенесших ампутации конечностей. 13 из них уже получили протезы стоимостью до €30 000. Дополнительно компания обеспечивает всех своих мобилизованных сотрудников, более 8 тысяч, бронежилетами, касками и теплой одеждой", - пишет Форбс.

В целом с начала полномасштабной войны в помощь мирным жителям Украины Группа направила €40 млн и привлекла €27 млн от доноров за пределами Украины, отмечает издание.

"За год работы к гуманитарным инициативам Метинвеста присоединились 400 волонтеров, 10 фондов и общественных организаций, а донорами стали более 200 компаний со всего мира. Стоит отметить, что вызовы войны не остановили программу профессиональной подготовки молодежи в области ГМК — осенью 2022 года 442 студента начали обучение по инженерным специальностям в университете "Метинвест Политехника". Для сотрудников Метинвеста и их детей эта возможность предоставляется бесплатно", - говорится в материале.

Напомним, недавно Metinvest BV, материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний Метинвест, объявила о финальной выплате по обязательствам по облигациям со сроком погашения в 2023 году в установленный срок и в полном объеме, несмотря на значительное влияние войны на бизнес Группы.

Как известно, с 24 февраля 2022 года Метинвест направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн – на нужды армии в рамках "Стального Фронта" Ахметова. https://steelfront.scm.com.ua/ Компания передала защитникам уже более 1,2 тысяч дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, Метинвест передал бойцам около 1 700 тепловизоров, 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставлено более 1,1 млн. литров горючего.