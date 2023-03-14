''Заахло жареным'': Верещук сообщила о подготовке оккупантов к экстренной эвакуации

Во временно захваченных Россией украинских городах у российских оккупантов и местных коллаборантов начинается паника. В некоторых "администрациях" уже готовят планы экстренной эвакуации работников.

Видео дня

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на своем канале в Telegram в понедельник, 13 марта. Вероятно, захватчики запереживали из-за будущего контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Как отметила Верещук, "запахло жареным". Скорее всего, оккупанты больше не думают, что "Россия тут навсегда" и не сомневаются, что защитники Украины, как и обещали, будут возвращать все захваченные территории.

"Враг на временно оккупированных территориях начал подготовку к экстренной эвакуации определенных категорий работников оккупационных администраций и членов их семей. Запахло жареным", – говорится в сообщении.

Отметим, ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что во временно захваченном Россией Крыму так называемые "администрации" начали создавать планы эвакуации для сотрудников. В некоторых оккупированных городах такие планы уже утвердили.

Как отмечается, российские захватчики формируют списки работников "администраций", а также их семей, которые подлежат первоочередной эвакуации. В городе Красноперекопске такие планы уже сформированы и утверждены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ заявили, что российские захватчики усиливают давление на гражданское население на оккупированных территориях Донбасса. В населенном пункте Владимировка Волновахского района оккупанты запретили въезд гражданам без регистрации, местным жителям запрещено передвижение по улицам.