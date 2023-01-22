''Заблудился'': пленный зэк-вагнеровец рассказал, как попал в плен в Бахмуте, и попытался дать совет россиянам. Видео

В Бахмуте на Донетчине, где продолжаются ожесточенные бои с российскими захватчиками, в плен к защитникам Украины попал наемник ЧВК "Вагнер". Осужденный на 10 лет за убийство россиянин попал в Украину в октябре 2022-го и без подготовки был брошен на передовую.

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"Вагнеровец" заявил, что он попал в плен из-за того, что заблудился. Кадры допроса оккупанта распространились в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Лептехов Павле Сергеевич 1991 года рождения рассказал, что из 10 лет строгого режима он успел отсидеть в тюрьме пять с половиной лет. После этого он был завербован на войну против Украины, а согласился воевать, так как "поскорей хотел освободиться".

Военный преступник назвал позывные вербовщика, своих командиров и рассказал, в каком подразделении воевал в районе Бахмута.

Боевик обратился к россиянам и сказал, что им не стоит ехать в Украину: гражданам РФ здесь нечего делать, а в нашей стране нет "бандеровцев" и "нацистов", о которых заявляют российская власть и пропаганда.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады взяли в плен зэка-вагнеровца. Он рассказал, что поехал воевать в Украину, чтобы быстрее освободиться.

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