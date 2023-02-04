Забрали даже шторы: в оккупированном Бердянске российские мародеры разграбили две школы

Российские оккупанты с помощью местных коллаборантов разграбили две общеобразовательные школы во временно оккупированном украинском городе Бердянск Запорожской области. Городские школы №9 и №5 закрыты с начала полномасштабного вторжения России в Украину, ведь их администрации не согласились работать по программам государства-агрессора – Российской Федерации.

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Из этих украинских школ оккупанты грузовиками вывозили все, до чего смогли дотянуться – вплоть до штор на окнах, от образовательных заведений остались голые стены. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, в частности, "Бердянск online" и "Бердянск в оккупации".

Со ссылкой на свидетельства жителей Бердянска, оба паблика сообщили, что российские захватчики с помощью местных учителей-коллаборантов разграбили две школы, которые не согласились сотрудничать с оккупационными властями и входить в российскую "систему образования". Обе школы – №5 и №9 – с весны прошлого года не работали.

"Россияне, не без помощи учителей - коллаборантов, разворовали имущество общеобразовательных школ №9 и №5, сообщают коллеги из канала "Бердянск в оккупации" со ссылкой на жителей временно оккупированного города. Оба учебных заведения закрыты с начала полномасштабного вторжения и не вошли в "систему образования" оккупационных властей Бердянска", - пишут в паблике "Бердянск online".

В частности, досталось 5-й школе Бердянска.

"Бердянская 5 школа разграблена полностью. Там остались сами стены. Даже шторы сняли везде. Вывезли все с подачи бывших учителей-коллаборантов и, соответственно, орков. Вывозилось все микроавтобусами и большими грузовыми машинами", - утверждают в паблике "Бердянск в оккупации".

Такая же участь постигла и 9-ю школу.

"Остается лишь догадываться, что оккупанты также украли компьютеры, интерактивные доски и другое современное оборудование, которое за средства Бердянска закупалось в учебное заведение последние несколько лет. А также, спортивный инвентарь, кухонное оборудование и посуда, сантехнику, мебель и т.д.", - добавляют в "Бердянске online".

Все остальные общеобразовательные учебные заведения пошли на сотрудничество с оккупационными властями, отмечают в Telegram-канале "Бердянск в оккупации". В некоторых из них захватчики сменили руководство на более "уступчивое" из числа педагогов-коллаборантов.

Напомним, пока одни оккупанты продолжают разграблять захваченный украинский город - другие заняты усилением оборонительных сооружений. В частности, на днях стало известно, как оккупанты укрепляют аэродром в Бердянске. На спутниковых снимках видны, в частности, линии из железобетонных пирадмид, известных как "зубы дракона", выставляемые в три ряда.

Также сообщалось, что в начале февраля через Мариуполь в направлении Бердянска прошла большая колонна техники оккупантов. Захватчики стягивают силы, одновременно распространяя информацию о якобы подготовке "большого российского наступления" в Запорожской области.