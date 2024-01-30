Беларусь и вот это вот всё…

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После того как в аэропорту Минска приземлились самолёты из Китая, понеслась очередная волна конспирологии, от "Китай через Беларусь возит оружие в россию!", до, традиционного, "Китай вооружает Беларусь, потому, что та готовится напасть на Украину"…

Относительно первого, как всегда замечу – зачем? Зачем Китаю, что-то везти в Беларусь, чтобы потом это отправить в россию, если через границу с россией это можно отправить проще и скрытнее, вдалеке от глаз мониторинговых групп и разведки НАТО под боком?

Относительно намерения Беларуси напасть на Украину – это как "наша песня хороша, начинай сначала!"

На сегодняшний день на территории Беларуси отсутствует ударная группировка, способная такое вторжение осуществить. Формирования такой группировки не наблюдается.

В приграничной зоне с боку Беларуси концентрация сил средств имеет следующий вид:

-38-й ОДШБр в районе с. Ужово и г. Пинск, Брестская обл.-5-й ОБр СпП - Иваново, Брестская обл и Приболовичи, Гомельская обл.- 350-й ОВДБ 103-й ОВДБр – с.Лельчицы, Брагин и Зябровка-2, Гомельская обл;-336-я РеАБр (Зябровка);- 51-й АБр - г. Гомель.

Общая численность не превышает 1,8 тыс л.с.

Российский контингент представлен операторами, обслуживающих и техническим персоналом средств ПВО, комплексов РЭБ, а так же авиационной компоненты. Так же, на территории Беларуси остаются около 500 наёмников ЧВК "Вагнер", принимающих активное участие в подготовке беларуских военных.

Суммарная численность боеспособной части беларуской армии, не более 15 тыс л.с., а так же российского контингента, в нынешнем виде не позволяют в короткосрочной и среднесрочной перспективе сформировать ударную группировку, для прорыва границы и линий обороны на северном плацдарме.

Тем не менее, это не преуменьшает опасность диверсионной и террористической деятельности.

В общем, выдыхайте.