'Зачем так рано? Господи, еще бы жить и жить': в Кривом Роге простились с 21-летним парнем, которого убила Россия. Фото

В Кривом Роге 18 апреля простились с убитым Россией 21-летним Кириллом Сизовым. Во время ракетного удара войск РФ по городу 4 апреля он с друзьями гулял неподалеку от эпицентра взрыва.

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Один из друзей Кирилла погиб на месте, сам он получил тяжелые ранения, врачи почти две недели боролись за жизнь парня. Фотографии с прощания с юношей опубликовали в местном издании "Свой Кривой Рог".

Прощание с Кириллом Сизовым состоялось в Спасо-Преображенском соборе Кривого Рога. Почтить память безвинно убитого россиянами юноши пришли его родные, близкие и многочисленные друзья.

Издание рассказало, что Кирилл рано остался сиротой. Сначала ушла из жизни его мама. Папа парня пропал без вести, защищая Украину от российского вторжения. Так что у него была только бабушка, которая теперь осталась одна.

"Зачем так рано? Господи, еще бы жить и жить", – плакала женщина над гробом внука.

В тот страшный день Кирилл просто гулял с друзьями неподалеку от оказавшейся в эпицентре взрыва детской площадки. Вследствие удара РФ его товарищ Никита Солониченко погиб на месте. Самого же парня очень сильно ранило. Однако он нашел в себе силы, чтобы набрать бабушку и сказать, что жив.

Далее начались недели борьбы за жизнь парня. Медики делали все возможное. Кирилла подключили к аппарату искусственной почки и вентиляции легких. И, казалось, эти усилия начали давать результаты: за несколько дней до смерти Кирилл пришел в себя и начал открывать глаза.

А 16 апреля его сердце остановилось.

"Он был хорошим человеком, всегда выручал. Был веселым, поднимал настроение", – рассказал журналистам друг Кирилла Тарас.

Убитый Россией юноша имел много планов на будущее. На момент гибели он учился на тренера в Запорожском национальном университете.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Кривом Роге 16-летнему Косте Новику, погибшему из-за атаки армии РФ, посмертно выдали удостоверение помощника машиниста: парень мечтал работать по этой специальности. Также он спешил выучиться и начать работать, чтобы помочь сестре, брату и тете, которая его воспитывала после смерти родителей.

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