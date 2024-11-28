Зафиксировано 12 попаданий, сбито почти 90% ракет: в Воздушных силах рассказали подробности утреннего обстрела

В ночь на 28 ноября 2024 года россияне атаковали критическую инфраструктуру Украины. Под ударом оказались электрические подстанции в разных областях.

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Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram. Всего зафиксировано 12 попаданий, в основном это объекты топливно-энергетического сектора.

Следует отметить, в результате противовоздушного боя сбито почти 90 % крылатых ракет "Калибр" и Х-101. Кроме того, как мы сообщали ранее, сбиты три управляемых авиационных ракеты и 35 вражеских БпЛА, более 60 локационно потеряно", – отмечают в Воздушных силах.

По их словам, в последнее время во время атак противник активно применяет большое количество ракет и беспилотников, причем массированное их использование на отдельных направлениях часто превышает возможности средств прикрытия. Враг также внедряет современные средства воздушного нападения и постоянно совершенствует их.

Все это значительно усложняет работу зенитных ракетных комплексов советского производства, находящихся на вооружении Воздушных сил Украины. Западные системы в таких условиях демонстрируют значительно более высокую эффективность, однако их недостаточно для надежной защиты сотен объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, российские оккупанты учитывают метеорологические условия, которые существенно влияют на работу мобильных огневых групп и истребительной авиации. Наблюдавшиеся во многих регионах плотный туман и облачность значительно усложнили выполнение задач пилотами и расчетами мобильных огневых групп.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия утром 28 ноября с кораблей и авиации устроила пуски крылатых ракет по Украине после того, как всю ночь терроризировала ударными дронами. В Харькове и на Волыни подтверждены попадания, еще в ряде регионов повреждены дома и авто из-за падения обломков сбитых целей, есть пострадавшие. Враг атаковал энергообъекты, из-за чего были применены аварийные отключения электроэнергии.

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