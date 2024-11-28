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Зафиксировано 12 попаданий, сбито почти 90% ракет: в Воздушных силах рассказали подробности утреннего обстрела

OBOZ.UA
War
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Зафиксировано 12 попаданий, сбито почти 90% ракет: в Воздушных силах рассказали подробности утреннего обстрела

В ночь на 28 ноября 2024 года россияне атаковали критическую инфраструктуру Украины. Под ударом оказались электрические подстанции в разных областях.

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Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram. Всего зафиксировано 12 попаданий, в основном это объекты топливно-энергетического сектора.

Следует отметить, в результате противовоздушного боя сбито почти 90 % крылатых ракет "Калибр" и Х-101. Кроме того, как мы сообщали ранее, сбиты три управляемых авиационных ракеты и 35 вражеских БпЛА, более 60 локационно потеряно", – отмечают в Воздушных силах.

Зафиксировано 12 попаданий, сбито почти 90% ракет: в Воздушных силах рассказали подробности утреннего обстрела

По их словам, в последнее время во время атак противник активно применяет большое количество ракет и беспилотников, причем массированное их использование на отдельных направлениях часто превышает возможности средств прикрытия. Враг также внедряет современные средства воздушного нападения и постоянно совершенствует их.

Все это значительно усложняет работу зенитных ракетных комплексов советского производства, находящихся на вооружении Воздушных сил Украины. Западные системы в таких условиях демонстрируют значительно более высокую эффективность, однако их недостаточно для надежной защиты сотен объектов критической инфраструктуры.

Зафиксировано 12 попаданий, сбито почти 90% ракет: в Воздушных силах рассказали подробности утреннего обстрела

Кроме того, российские оккупанты учитывают метеорологические условия, которые существенно влияют на работу мобильных огневых групп и истребительной авиации. Наблюдавшиеся во многих регионах плотный туман и облачность значительно усложнили выполнение задач пилотами и расчетами мобильных огневых групп.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия утром 28 ноября с кораблей и авиации устроила пуски крылатых ракет по Украине после того, как всю ночь терроризировала ударными дронами. В Харькове и на Волыни подтверждены попадания, еще в ряде регионов повреждены дома и авто из-за падения обломков сбитых целей, есть пострадавшие. Враг атаковал энергообъекты, из-за чего были применены аварийные отключения электроэнергии.

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