По всей Украине воздушная тревога: Россия запустила 'Калибры' из Черного моря и подняла в небо стратегическую авиацию

Страна-агрессор Россия утром 28 ноября устроила пуски крылатых ракет по Украине после того, как всю ночь терроризировала ударными дронами. Первыми в воздушное пространство страны зашли "Калибры" – они летели с юга, тревога распространилась на все регионы.

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Об угрозе ударов известили в Воздушных силах ВСУ. Также детали движения враждебных целей сообщали мониторинговые каналы.

В частности, около 05:00 были отмечены пуски врагом крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря. Кроме того, в самой РФ в небе находились семь стратегических бомбардировщиков, которые позже тоже запустили ракеты.

"Предварительно, состоялись пуски/имитация ракет Х-101/555 из Ту-95МС/Ту-160. Ракеты ожидаем возле границ Украины примерно в 06:30-07:30", – писали мониторинговые каналы.

На Одесщине, Николаевщине, Херсонщине, Полтавщине уже фиксировался пролет крылатых ракет "Калибр". В половине шестого утра в Одессе сообщали о взрывах, позже громко было на Кировоградщине.

Российские ракеты продолжили движение на Черкасщину – отмечалось, что они шли по северному курсу, в сторону Киевщины. Далее через этот регион и Одесщину они летели на Винниччину.

Тем временем в Саратовской и Астраханской областях РФ находились семь бортов Ту-95МС, вылетевших с аэродрома "Оленья", и четыре борта Ту-95МС из "Энгельса".

По состоянию на 06:00 одна группа крылатых ракет двигалась с Винниччины на Хмельнитчину, еще одна – мимо Житомирщины.

Параллельно из Крыма добавилась угроза баллистики. При этом в Харькове прогремели взрывы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 ноября Россия атаковала Украину рекордным количеством дронов и четырьмя ракетами "Искандер-М". Вражеские БПЛА были сбиты и локационно поетряны. В то же время под удар "Шахедов" попал Тернополь: в городе возникли перебои со светом и водой из-за повреждения одного из объектов критической инфраструктуры.

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