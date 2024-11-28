Россияне выпустили по Украине 188 средств воздушного нападения: Силы обороны сбили 79 ракет и 35 дронов-камикадзе

В ночь на 28 ноября страна-агрессор Россия снова атаковала Украину почти сотней ударных дронов, а утром запустила почти столько же ракет разного типа. В течение воздушного нападения защитники неба сбили 114 из 188 вражеских целей, также десятки БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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Ракетно-дроновый удар врага был направлен на объекты энергетики. Об отражении атаки, которая продолжалась с 19:30 минувших суток, рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Радиотехническими войсками было обнаружено 188 средств воздушного нападения:

– три зенитных управляемых ракеты С-300 из Белгородской обл. РФ по Харьковщине;

– 57 крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков Волгоградской обл. РФ);

– 28 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря;

– три управляемых авиационных ракеты Х-59/69 с воздушного пространства над акваторией Черного моря;

– 97 ударных БПЛА Shahed и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово в РФ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:30 подтверждено сбитие 76 ракет Х-101/"Калибр", трех Х-59/69 и 35 "Шахедов" и дронов неустановленного типа. Кроме этого, 62 беспилотника локационно потеряны.

Во время этой массированной атаки, которую враг направил на энергообъекты Украины, зафиксировано несколько попаданий в Луцке Волынской области и в Киевском районе Харькова. На Одесщине, Винниччине и в Киеве есть повреждения в результате падения обломков сбитых целей.

Как сообщал OBOZ.UA, ежедневным запуском дешевых беспилотников РФ стремится истощить ресурсы украинской ПВО. Однако Силы обороны противодействуют БПЛА не только кинетическими средствами (истребители, вертолеты, мобильные зенитные батареи, зенитные ракетные комплексы и т. п.), но и с помощью радиоэлектронных помех, из-за чего часть дронов-камикадзе улетает в Беларусь или обратно в РФ.

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