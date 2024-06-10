Зафиксированы тысячи случаев пыток оккупантами украинцев: генпрокурор раскрыл детали

Несмотря на массовое применение пыток со стороны российских военных, назвать точное количество пострадавших украинцев невозможно. Потому что люди до сих пор находятся на временно оккупированных территориях и на территории страны-агрессора.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил генеральный прокурор Андрей Костин. Он отметил, что ОГПУ зафиксировал тысячи случаев пыток оккупантами гражданских и военнопленных украинцев.

В настоящее время Офисом генпрокурора зарегистрировано более 450 уголовных производств по фактам жестокого обращения и пыток военнопленных и более 2 100 по фактам пыток гражданских лиц. Потерпевшими от пыток и бесчеловечного обращения признано более 3800 гражданских и более 2200 военнопленных.

О массовости таких преступлений свидетельствуют и пыточные, найденные на освобожденных территориях. Прокуроры и следователи обнаружили более 160 застенков и мест несвободы, где оккупанты содержали и пытали людей. Больше таких мест обнаружено на Черниговщине – 44, а также Харьковщине – 25 и в Запорожской области – 18.

Всего за жестокое обращение с гражданскими поставлено в известность о подозрении 265 лиц. Завершено расследование и направлены в суд обвинительные акты в отношении 207 человек. 73 военных преступника уже получили приговоры за пытки и жестокое обращение с гражданскими. За преступления против украинских военнопленных поставлено в известность о подозрении 12 человек.

"Сложно устанавливать личности тех, кто совершает преступления, потому что это в основном происходит на территории страны-агрессора. Но мы очень активно работаем над установлением всех обстоятельств. Особенно над установлением тех, кто не только совершает преступления, но и стоит за этим злом. Тех, кто дает команды таким образом обращаться с нашими гражданскими и военнопленными", – сообщил Андрей Костин, добавив, что Офис генпрокурора сотрудничает с Международным уголовным судом по этим преступлениям.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 мая Украина вернула еще 13 детей, похищенных Россией. Семь из них вместе с семьями вернули с временно оккупированной территории, еще шестерых – в рамках реализации утвержденного плана действий президента Украины Bring Kids Back UA.

– В ISW рассказали, что россияне практикуют изменение имен и мест рождения депортированных из Украины детей. Это делается с целью стереть документальные следы обстоятельств их похищения и настоящих лиц.

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