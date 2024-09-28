Заходили несколькими волнами: силы ПВО уничтожили полтора десятка дронов, которыми РФ пыталась атаковать Киев

Российские войска атаковали Киев "Шахедами" в ночь на 28 сентября: вражеские дроны заходили на столицу с южного и северо-восточного направлений несколькими волнами. Силы ПВО за ночь уничтожили около 15 десятка "Шахедов" как над Киевом, так и на подступах к столице.

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Зафиксировано падение обломков в Оболонском районе, повреждено нежилое помещение. Подробности раскрыл начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Десятая воздушная атака на Киев с начала сентября! Как и почти во время всех атак в течение месяца, этой ночью российская армия снова применила ударные БпЛА. Предварительно – без изменений, те же дроны типа "Shahed". Они были запущены с южного и северо-восточного направления. На Киев барражирующие боеприпасы начали заходить несколькими волнами", – говорится в сообщении.

Воздушное сражение над столицей, по словам Попко, длилось около трех часов.

"Приблизительно полтора десятка российских ударных дронов, угрожавших Киеву, были уничтожены силами и средствами ПВО на подступах и на территории столицы (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы). Предварительно, зафиксировано падение обломков в Оболонском районе столицы. В результате было повреждено нежилое помещение. Информация о пострадавших не поступала", – подвел предварительные итоги ночной атаки и противодействия ей начальник КМВА.

Он также обратился к киевлянам и гостям столицы с просьбой не относиться к объявлениям о воздушной тревоге легкомысленно, не пренебрегать правилами безопасности и каждый раз проходить в укрытие, чтобы сохранить жизнь и здоровье себе и своим близким.

Напомним, в ночь на 27 сентября российские дроны-камикадзе ударили по Измаилу. В результате атаки россиян три человека погибли, среди раненых – дети. Разрушения получили жилые дома, в городе вспыхнуло несколько пожаров.

Между тем один из "Шахедов" залетел на территорию Румынии. В стране поднимали в воздух истребители, а днем авиация и наземные группы искали обломки дрона в районе, где он был локационно потерян румынскими радарами.