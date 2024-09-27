В Румынии ищут российский дрон, залетевший во время атаки на Украину: что известно

В ночь на 27 сентября российские войска устроили очередную атаку "Шахедами" по Украине. Из-за приближения вражеских дронов к румынско-украинской границе в небо над Румынией были подняты четыре истребителя.

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В то же время, один из российских ударных дронов залетел на территорию этой страны НАТО, с утра военные пытаются найти его остатки. Об этом заявили в Министерстве обороны Румынии.

"В пятницу, 27 сентября, российские войска совершили новую серию атак беспилотников по гражданским объектам и портовой инфраструктуре в Украине, в районе речной границы с Румынией, на Килийском рукаве Дуная", – говорится в сообщении.

Когда несколько групп российских дронов полетели на Одесщину и приблизились к границе с Румынией, жителям приграничных районов, в частности города Тульча, румынской генеральной инспекцией по чрезвычайным ситуациям, было отправлено сообщение об угрозе: люди получили сигнал около 2 часов ночи.

Тем временем армейцы подняли в небо авиацию.

"Для мониторинга ситуации два самолета F-16 ВВС Румынии вылетели из 86 авиабазы Борча в 1:52, а позже, в 3:22, еще два самолета F-18 ВВС Испании с боевой службы расширенной воздушной полиции взлетели с 57 авиабазы Михаил -Когелничану. Все четыре истребителя приземлились на авиабазе около 4:00", – говорится в сообщении МО Румынии.

Пока четыре истребителя кружили в румынском небе, патрулируя воздушное пространство страны от российских "Шахедов", один из дронов, судя по данным системы радиолокационного наблюдения Румынии, пересек украинско-российскую границу около 3 часов ночи. В румынском небе система РЛС фиксировала его "на протяжении очень короткого времени, менее трех минут".

Впрочем, румыны, судя по сообщению, не уверены, что российский дрон потом улетел обратно в Украину. Несмотря на то, что военные не получали сообщений о взрывах или возможных поражениях на территории Румынии, силы Министерства национальной обороны с самого утра ищут следы "Шахеда" в районе, где он был замечен. К поискам привлечены авиация и наземные группы.

"Министерство национальной обороны информировало и информирует союзные структуры в режиме реального времени о ситуациях, вызванных атаками, оставаясь с ними на постоянной связи. Министерство национальной обороны решительно осуждает эти атаки, совершенные Российской Федерацией против отдельных объектов и элементов украинской гражданской инфраструктуры, которые неоправданны и серьезно противоречат нормам международного права", – отметили в МО Румынии.

Напомним, Россия практически каждую ночь атакует Украину "Шахедами", периодически запуская по мирным украинским городам и инфраструктуре еще и ракеты. Так, в ночь на 27 сентября Россия ударила по Украине тремя ракетами и запустила 32 "Шахеда".

Украинская ПВО смогла сбить 24 вражеских дрона. Также в Воздушных силах ВСУ заявляли, что один из российских беспилотников залетел на территорию Румынии.