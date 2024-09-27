Россия ударила по Украине тремя ракетами и запустила 'Шахеды': 24 дрона сбиты, один залетел в Румынию

Силы обороны в течение ночи 27 сентября отразили очередную дроновую атаку РФ, уничтожив 24 беспилотника типа Shahed. ПВО работала в трех областях, к сожалению, там есть повреждения вследствие вражеских ударов, в том числе ракетных.

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В общем агрессор применил 35 единиц ударного вооружения. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Так оккупанты атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М"/KN-23 из временно оккупированного Крыма, двумя крылатыми ракетами Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря. Также они выпустили 32 "Шахеда" из Приморско-Ахтарска, РФ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной силы обороны Украины. Были сбиты 24 ударных БПЛА.

Кроме этого, один Shahed вошел в воздушное пространство Румынии, еще один – локационно потерян в результате противодействия украинскому РЭБ.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

После полуночи в пятницу Россия ударила ракетой по Днепру: зафиксированы разрушения на территории промышленного объекта, вспыхнул пожар, однако люди не пострадали. А утром 27 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области.

Под атакой вражеских дронов-камикадзе был город Измаил на Одесщине: там повреждены многоквартирные и частные дома, гражданские автомобили, вспыхнуло несколько пожаров. Известно о по меньшей мере троех погибших и пострадавших, среди которых – дети.

Как сообщал OBOZ.UA, во время российской атаки на Украину в ночь на 26 сентября часть "Шахедов" залетела в воздушное пространство Беларуси. К тому же один из дронов-камикадзе вошел в Беларусь не с территории Украины, а из России.

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