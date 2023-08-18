'Заходят тяжелая техника, артиллерия, средства ПВО': Зеленский рассказал о помощи Украине и ситуации на фронте

Президент Владимир Зеленский рассказал о новых договоренностях относительно военной помощи Украине. Он также отметил, что на фронте продолжаются оборонительные и наступательные действия, в частности есть результаты применения дронов.

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Соответствующее заявление было обнародовано в официальном Telegram-канале Зеленского 18 августа. "Ежедневная утренняя "сверка часов". Реализуются договоренности с партнерами. Заходят тяжелая техника, артиллерия, средства ПВО. Продолжаем работу над следующими пакетами. Новости будут скоро", – написал президент.

Кроме того, глава государства высказался о ситуации на фронте и проверке украинских ВЛК и военкомов.

"Ситуация на фронте. Оборонительные и наступательные действия. Результаты применения дронов. Ход всеобъемлющей инспекции ВЛК. А также работа СБУ по "военкомам" и коллаборантам. Хорошие результаты. Отдельно – закрытые доклады СБУ и ГУР по их специальным задачам. Работа продолжается", – говорится в сообщении президента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне Зеленский подписал указ об увольнении всех украинских военкомов. Офис генерального прокурора Украины займется возбуждением дел на местах, где имела место коррупция.

– Зеленский заявил, что в Украине проведут полную замену руководящего состава военкоматов. Он подчеркнул, что руководить ТЦК должны опытные военные.

– Утром 18 августа Дания и Нидерланды подтвердили одобрение США на передачу Украине F-16. Поставки ожидаются после завершения обучения украинских пилотов.

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