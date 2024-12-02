Захотели к 'своим': стало известно, сколько украинцев официально 'попросились' уехать в Россию

В Украине четыре месяца работает государственный проект "Хочу к своим". За это время 273 осужденных за государственную измену и коллаборационную деятельность официально заявили о желании выехать в РФ при условии возвращения украинцев из российской неволи.

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Соответствующей статистикой в понедельник, 2 декабря, поделилось пресс-служба проекта в Telegram. Пользователи сайта hochuksvoim.com просмотрели страницы с профилями коллаборантов 250 000 раз.

Кроме того:

– один коллаборант уже воспользовался возможностью выезда на территорию России при условии возвращения украинцев из российской неволи;

– трое коллаборантов прекратили сотрудничество с врагом благодаря обращению в проект;

– 12 потенциальных коллаборантов проверяются благодаря полученной информации от внимательных граждан.

– 16 граждан, которые хотят жить в России, а не в Украине, оставили заявки через специальную форму на сайте "Хочу к своим" (эти заявки прорабатываются представителями секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека).

Проект "Хочу к своим" создан Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными при поддержке ГУР, СБУ и секретариата омбудсмена.

Как сообщал OBOZ.UA, инициатива "Хочу к своим" дает возможность возвращать пленных украинцев в обмен на предателей и коллаборантов. Какой была первая неделя работы проекта – читайте в материале по ссылке.

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