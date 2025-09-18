Захотелось денег: ВСУ взяли в плен кубинца, который подписал контракт с армией РФ. Видео

Бойцы 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады взяли в плен кубинца, который добровольно подписал контракт с российской армией. Сначала он работал на стройке, а потом захотел больше денег и пошел воевать против украинцев на стороне оккупантов.

Об этом говорится в Telegram-канале "Николаевский Ванек". В плен ВСУ попал Перес Альвелаес Эрнесто Мишель, который родился 15 августа 1999 года. До того, как пойти служить в армию РФ (7 омсбр), он проживал в городе Тринидад на Кубе.

Как кубинец оказался в армии РФ

По словам кубинца, в Москву он приехал зарабатывать деньги на стройке, где проработал 5 месяцев по 10-12 часов, иногда больше.

Однако ему захотелось больше средств. Услышав о военном контракте, он добровольно подписал его 1 августа, прошел 20-дневное обучение с другими согражданами, после чего попал на фронт. Но успел повоевать, потому что уже 1 сентября его успешно захватили в плен украинские защитники.

Когда он присоединился в ряды ВС РФ, его уверяли, что на войне против Украины он будет строить различные бункеры, еще и якобы далеко от фронта и обстрелов. Кубинцу также пообещали службу в бригаде обеспечения и строительства, но, конечно, этого не произошло.

Кубинец рассказал о значительных потерях РФ в войне

Мужчине повезло попасть в плен к ВСУ, потому что другие кубинцы погибли, а некоторые получили ранения. В его группе было до 10 человек, из которых выжил только Эрнесто, еще и благодаря тому, что пошел на украинские позиции только с автоматом, чтобы сдаться.

Украинские защитники доставили кубинца в место для пленных, где он будет ждать возвращения на Кубу. Эрнесто Мишель уверяет, что больше не хочет в РФ, но имеет там жену, которую, по его словам, надо было бы забрать.

Кроме этого, гражданин Кубы рассказал, что видел толпы мертвых и раненых россиян. Он также признался, что один оккупант умер прямо с ним на позиции, хотя по рации просил помощи.

Среди иностранцев, которые присоединились в ряды ВС РФ воевать против Украины, были перуанцы, колумбийцы, кубинцы и, конечно, китайцы. В основном им обещают, что они будут "помогать", но в основном это обычное "пушечное мясо" для штурмов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские военные взяли в плен кенийца, который поехал в Россию как турист, а оказался на так называемой "СВО".

