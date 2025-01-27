Захватчики не прекращают применять артиллерию и авиацию: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

С начала суток по состоянию на 16:00 понедельника, 27 января, вдоль всей линии фронта произошло 82 боестолкновения. Войска страны-агрессора продолжают применять авиацию, в частности сбрасывают КАБы, и осуществлять атаки. Горячее всего сегодня на Покровском направлении, а также на Курщине.

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Воины Сил обороны Украины удерживают рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, враг не прекращает применять артиллерию по территориям приграничных областей.

Под обстрелами противника оказались районы населенных пунктов Александровка, Поповка Сумской области; Ясная Поляна Черниговской области.

Какая ситуация на линии фронта 27 января

На Харьковском направлении продолжаются четыре боеприкосновения в районе Волчанска, говорится в сводке.

На Купянском два штурмовых действия захватчиков зафиксировано вблизи Песчаного и Лозовой.

На Лиманском агрессор атакует в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Терны, Зеленая Долина, Заречное и Колодези. С начала суток здесь насчитывается уже восемь боестолкновений, из которых четыре по состоянию на 16:00 продолжаются.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали четыре вражеских попытки продвинуться вблизи Часового Яра, Ступочек, Предтечино и Белой Горы, продолжаются два боя.

На Торецком противник семь раз атаковал в районах Торецка, Дылеевки и Щербиновки. Два боя продолжаются.

На Покровском направлении противник 37 раз атаковал в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Зеленое, Котлино, Удачное, Надеждинка, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Богдановка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное, десять боев продолжаются.

На Новопавловском направлении защитники Украины отразили шесть атак в районах населенных пунктов Новоселка, Константинополь, Раздольное и Великая Новоселка.

На Ореховском агрессор дважды атаковал в районе Новоданиловки и нанес там авиаудар.

На Приднепровском один раз безуспешно атаковал позиции воинов Сил обороны.

На Гуляйпольском и Северском направлениях с начала суток противник наступательных действий не проводил, сообщили в Генштабе.

На Курском направлении произошло 11 боевых столкновений, два продолжаются. Кроме того, враг нанес 11 авиационных ударов, сбросил 14 КАБов и совершил 156 артиллерийских обстрелов, в том числе два – из РСЗО.

Как писал OBOZ.UA, британский телеканал со ссылкой на украинских военных сообщил, что войска КНДР после тяжелых потерь временно отступили на Курщине. Они изначально не осознавали угрозы со стороны БПЛА и артиллерии, а также отказывались сдаваться в плен живыми.

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