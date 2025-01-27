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Захватчики не прекращают применять артиллерию и авиацию: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Анна Паскевич
War
3 минуты
579
Захватчики не прекращают применять артиллерию и авиацию: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

С начала суток по состоянию на 16:00 понедельника, 27 января, вдоль всей линии фронта произошло 82 боестолкновения. Войска страны-агрессора продолжают применять авиацию, в частности сбрасывают КАБы, и осуществлять атаки. Горячее всего сегодня на Покровском направлении, а также на Курщине.

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Воины Сил обороны Украины удерживают рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, враг не прекращает применять артиллерию по территориям приграничных областей.

Под обстрелами противника оказались районы населенных пунктов Александровка, Поповка Сумской области; Ясная Поляна Черниговской области.

Захватчики не прекращают применять артиллерию и авиацию: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Какая ситуация на линии фронта 27 января

На Харьковском направлении продолжаются четыре боеприкосновения в районе Волчанска, говорится в сводке.

Захватчики не прекращают применять артиллерию и авиацию: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Купянском два штурмовых действия захватчиков зафиксировано вблизи Песчаного и Лозовой.

На Лиманском агрессор атакует в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Терны, Зеленая Долина, Заречное и Колодези. С начала суток здесь насчитывается уже восемь боестолкновений, из которых четыре по состоянию на 16:00 продолжаются.

Захватчики не прекращают применять артиллерию и авиацию: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Краматорском направлении Силы обороны отражали четыре вражеских попытки продвинуться вблизи Часового Яра, Ступочек, Предтечино и Белой Горы, продолжаются два боя.

Захватчики не прекращают применять артиллерию и авиацию: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Торецком противник семь раз атаковал в районах Торецка, Дылеевки и Щербиновки. Два боя продолжаются.

Захватчики не прекращают применять артиллерию и авиацию: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Покровском направлении противник 37 раз атаковал в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Зеленое, Котлино, Удачное, Надеждинка, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Богдановка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное, десять боев продолжаются.

Захватчики не прекращают применять артиллерию и авиацию: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта
Захватчики не прекращают применять артиллерию и авиацию: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Новопавловском направлении защитники Украины отразили шесть атак в районах населенных пунктов Новоселка, Константинополь, Раздольное и Великая Новоселка.

Захватчики не прекращают применять артиллерию и авиацию: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Ореховском агрессор дважды атаковал в районе Новоданиловки и нанес там авиаудар.

Захватчики не прекращают применять артиллерию и авиацию: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Приднепровском один раз безуспешно атаковал позиции воинов Сил обороны.

Захватчики не прекращают применять артиллерию и авиацию: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Гуляйпольском и Северском направлениях с начала суток противник наступательных действий не проводил, сообщили в Генштабе.

Захватчики не прекращают применять артиллерию и авиацию: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Курском направлении произошло 11 боевых столкновений, два продолжаются. Кроме того, враг нанес 11 авиационных ударов, сбросил 14 КАБов и совершил 156 артиллерийских обстрелов, в том числе два – из РСЗО.

Захватчики не прекращают применять артиллерию и авиацию: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Как писал OBOZ.UA, британский телеканал со ссылкой на украинских военных сообщил, что войска КНДР после тяжелых потерь временно отступили на Курщине. Они изначально не осознавали угрозы со стороны БПЛА и артиллерии, а также отказывались сдаваться в плен живыми.

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