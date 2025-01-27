Солдаты КНДР временно отошли от линии фронта на Курщине после больших потерь – Sky News

Войска Северной Кореи после тяжелых потерь временно отошли с линии фронта на Курщине. Солдаты КНДР изначально явно не осознавали угрозы со стороны БПЛА и артиллерии, а также отказывались сдаваться живыми.

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Об этом сообщает британский телеканал Sky News, журналисты которого пообщались с украинскими защитниками на передовой. В частности, командир одного из подразделений спецназа "Пульс" рассказал, что северокорейские войска, по всей видимости, временно отошли с линии фронта в РФ, понеся большие потери.

По словам военного, люди Ким Чен Ына, вероятно, либо извлекают уроки из ошибок, допущенных во время их первых кровавых столкновений с Силами обороны Украины, либо оказывают помощь раненым, либо ждут подкрепления.

"Я думаю, они скоро вернутся", – сказал "Пульс", находясь на секретной базе на северо-востоке Украины.

Как пишет Sky News, интервью с несколькими украинскими военными "раскрывают примечательные подробности" о том, как северокорейцы сражались с момента прибытия на поле боя на Курщину в декабре.

В частности, речь идет об очевидном изначальном отсутствии осведомленности об угрозах со стороны беспилотников и артиллерии. Северокорейские солдаты атакуют пешком, "как во время Второй мировой войны", группами по 20, 40 или даже 60 человек, что делает их легкими мишенями.

А "промывание мозгов" в их рядах заставляет продвигаться вперед, находясь под украинским огнем, когда вокруг убивают и ранят их товарищей.

Также украинские защитники рассказали о желании северокорейцев избавиться от доказательств своего присутствия в зоне боевых действий, поскольку военные КНДР в белых касках были замечены пытающимися спасти раненых и погибших.

При этом военные из Северной Кореи отказываются быть взятыми в плен живыми. По словам воинов Сил обороны Украины, были случаи, когда северокорейцы подрывали себя гранатами, чтобы не быть попасть в плен. "Пульс" говорит, что даже слышал, как один их них кричал: "За генерала Ким Чен Ына" перед тем, как покончить с собой.

Также украинские военные отмечают плохую координацию между войсками КНДР и РФ из-за языкового барьера. По словам одного из украинских военных, радиоперехваты показали, что северокорейцы случайно нацелились на российские позиции. Он также сказал, что они будут штурмовать украинские позиции, неся потери, но войска России не смогут использовать достигнутые успехи.

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