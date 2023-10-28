Захватчики проваливают мобилизацию в Крыму, жители покидают оккупированный полуостров – ЦНС

Во временно оккупированном россиянами Крыму оккупанты проваливают мобилизацию. Местные жители массово покидают полуостров, таким образом уклоняясь от мобилизации.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Местные военкоматы уже сообщают руководству, что воплотить план принудительного набора населения в оккупационные войска не удается.

Из-за невыполнения мобилизационного плана в Москве рассматривают возможность замены руководства военкоматов российскими гастролерами, чтобы "почистить ряды", поскольку высшее военное руководство подозревает местных работников в саботаже.

Следует отметить, что проведение мобилизации жителей оккупированных территорий для участия в войне против собственной страны является международным преступлением, и каждый, кто в этом участвует, будет привлечен к ответственности.

Напомним, что во временно оккупированном Севастополе 27 октября раздался взрыв. Согласно сообщениям свидетелей, противоминный корабль оккупационных сил взорвался на мине во время пребывания на внешнем рейде Севастопольской бухты. Поврежденное судно с помощью буксира оттащили в сторону Стрелковой бухты.

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Оккупационные российские силы решили замаскировать количество своей авиации, расположенной на аэродроме "Бельбек" в Крыму, от партизан и бойцов украинских Вооруженных Сил. Захватчики просто пририсовали несколько самолетов МиГ-31, чтобы скрыть настоящий масштаб своего военного потенциала. На это указал OSINT-расследователь MT Anderson.

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