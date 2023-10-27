Оккупанты нарисовали самолеты МиГ-31 на аэродроме 'Бельбек' в Крыму. Спутниковые фото

Российские оккупанты решили скрыть от глаз партизан и бойцов Сил обороны Украины количество своей авиации, которая стоит на аэродроме "Бельбек" в Крыму. Там захватчики просто дорисовали себе несколько самолетов МиГ-31.

На это указал OSINT-расследователь MT Anderson. В соцсети X (бывший Twitter) он опубликовал спутниковые фото, разоблачающие ложь российских военных (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Напомним, что после оккупации Крыма в 2014 году страна-агрессор превратила международный аэропорт "Бельбек", обслуживавший Севастополь и другие города полуострова, в авиабазу Воздушно-космических сил РФ. С тех пор аэродром закрыт для гражданской авиации, оккупанты используют его в своих военных целях.

На прошлой неделе MT Anderson сообщил, что ВС РФ разместили там дополнительные самолеты МиГ-31, которые в модификации "К" способны запускать ракеты "Кинжал".

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Ныне же OSINT-специалист подчеркнул, что российские двухместные сверхзвуковые всепогодные истребители-перехватчики дальнего действия на аэродроме под Севастополем оказались фальшивкой.

Он привел несколько фактов, четко прослеживаемых по спутниковым снимкам. По его словам, на аэродроме действительно заметны разные истребители и штурмовики – к примеру, Су-27, Су-30 и Су-34, а также четыре МиГ-31.

Однако именно последние дополнительные самолеты, говорит специалист, россияне просто нарисовали на стоянке. На снимке со спутника можно заметить явное отсутствие тени от МиГ-31.

"ВКС РФ используют ангары для сокрытия/защиты самолетов", – добавил расследователь.

Как сообщал OBOZ.UA, в Воздушных силах ВСУ ранее прокомментировали размещение оккупантами самолетов МиГ-31 под Севастополем. Там подчеркнули, что переброска врагом авиации не является чем-то новым, ведь в целом Россия использует около 40 аэродромов.

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