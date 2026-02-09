'Захватили разве что в мечтах или снах': в ВСУ заверили, что военных РФ в Глушковке на Харьковщине нет

По состоянию на понедельник, 9 февраля, поселок Глушковка Харьковской области (Купянское направление) не захвачен российскими оккупационными войсками. Населенный пункт контролируют Силы обороны Украины.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Группировки объединенных сил Вооруженных сил Украины. Там разоблачили очередную ложь россиян.

"К населенным пунктам, "захваченных" генералами рф в мечтах, снах и докладах наверх, кроме Купянска и Купянска-Узлового добавился поселок Глушковка Харьковской области", – сказано в сообщении.

В Группировке подчеркнули, российские войска не только не контролируют Глушковку, но и не присутствуют в ней даже в форме малой инфильтрации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Купянске на Харьковщине оккупанты окончательно локализованы в пределах одного городского квартала. Ситуация в городе продолжает выравниваться в пользу Сил обороны Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!