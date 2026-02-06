Ситуация в Купянске в нашу пользу: оккупанты локализованы в одном квартале,– Трегубов

В Купянске, что на Харьковщине, оккупанты окончательно локализованы в пределах одного городского квартала. Ситуация в городе продолжает выравниваться в пользу Сил обороны Украины.

Об этом рассказал начальник отделения коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. По его словам, на приграничье противник пытается искать "слабые места" в украинской обороне, однако успехом такие попытки не увенчались.

"Ситуация в Купянске в нашу пользу и еще выравнивается в нашу пользу дополнительно", – отметил Трегубов.

Ситуация в Купянске

Российские военные, которые остаются в Купянске, сейчас сосредоточены на ограниченном участке города. По словам Виктора Трегубова, наибольшее количество захватчиков фиксируют в районе городской больницы и квартале многоэтажек в центральной части города, несколько правее от центра.

Он отметил, что ранее, в частности в южной части Купянска, существовали отдельные разрозненные ячейки российских сил. Сейчас эти группы удалось ликвидировать. По его словам, российские военные находятся даже не в отдельных зданиях, а в отдельных подъездах многоэтажек.

Ранее Трегубов заявлял, что количество захватчиков уменьшается в результате уничтожения. Россияне погибают по несколько человек в день под обстрелами и ударами дронов. Таким образом, в городе осталось до 50 оккупантов.

Также, в конце января, на Харьковщине российские оккупанты пытались прорваться в направлении Купянска-Узлового, который ранее "захватил" в своем лживом отчете начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Попытку вражеского штурма отбили бойцы 151-го отдельного разведывательного батальона.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ опровергли очередное заявление начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о якобы захвате Купянска-Узлового. Украинские военные подтвердили, что поселок не только не находится под контролем захватчиков, но и даже не примыкает к непосредственной линии соприкосновения.

