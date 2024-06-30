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Закарпатье потеряло еще одного Героя: на войне погиб Василий Игнатюк из Раховщины. Фото

Анна Павлова
War
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Закарпатье потеряло еще одного Героя: на войне погиб Василий Игнатюк из Раховщины. Фото

В воскресенье, 30 июня, пришло печальное известие о том, что Закарпатье потеряло еще одного Героя войны. От полученных ранений в госпитале умер Василий Игнатюк из села Верхнее Водяное на Раховщине.

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Об этом сообщили на странице Великобычковского сельсовета. Герою было всего 39 лет.

Закарпатье потеряло еще одного Героя: на войне погиб Василий Игнатюк из Раховщины. Фото

Отмечается, что при выполнении боевых задач Василий Игнатюк получил тяжелые ранения, после чего был направлен на лечение в госпиталь.

Однако, находясь на стационарном лечении, 28 июня 2024 года, Василий умер. О встрече и церемонии прощания с воином будет сообщено позже.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и собратьям защитника", – говорится в сообщении поселкового совета.

Напомним, в воскресенье, 30 июня, президент Владимир Зеленский указал, что соотношение потерь между украинцами и россиянами на поле боя сейчас составляет 1:6 . Несмотря на то, что враг значительно превосходит количество людей и вооружения, украинская сторона более бережно использует свои ресурсы.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице Харькова от полученных ранений скончался военный из Киевщины Сергей Сторож. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 23 июня.

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