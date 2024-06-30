Зеленский о потерях на фронте: один украинец до шести россиян

Президент Владимир Зеленский отметил, что соотношение потерь между украинцами и россиянами на поле боя сейчас составляет 1:6. Несмотря на то, что враг значительно превосходит в количестве людей и вооружения, украинская сторона более бережно использует свои ресурсы.

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Об этом глава государства заявил в интервью американской колумнистке The Philadelphia Inquirer, Труди Рубин. Он также подчеркнул, что войну выигрывает не столько тот, кто имеет преимущество в численности, как тот, кто владеет лучшими технологиями.

"Действительно у них (россиян – ред.) гораздо больше людей, и действительно мы бережем своих людей больше. Действительно у нас людей не будет больше, чем в России. Но мы должны посмотреть, что у нас гибнут сегодня один украинец до шести россиян".

У нас была статистика где-то в четыре раза (1:4 – Ред.), а сейчас на Харьковском направлении, Покровском направлении цифры 1:6", – отметил президент.

По словам Зеленского, война между Украиной и Россией представляет собой конфликт технологий, где побеждает тот, кто имеет больший уровень технологического развития. Украина, хотя и сделала значительный шаг в производстве оружия с момента начала полномасштабного вторжения, однако требует дополнительных финансовых ресурсов, чтобы превзойти Россию в этом аспекте.

Президент также подчеркнул, что дополнительное давление на Путина может быть оказано путем усиления санкций против российской нефти, что приведет к уменьшению экономического потенциала России и увеличению уровня недовольства в российском обществе.

"Неудовлетворенное российское общество и является "ядерным оружием" против ядерного Путина. Это самое главное, и на этом нужно сосредоточиться – не давать обходить санкции, технологически поддерживать Украину и не бояться, что будет с Россией после Путина, это главный месседж. Как только запад прекратит бояться, что будет с Россией без Путина, Россия без Путина скорее наступит", – заявил Зеленский.

Ранее Президент Украины заявил, что одной из причин прорыва войск России на Харьковщине было отсутствие возможности наносить удары по скоплениям оккупантов на территории РФ. По словам главы государства, Силы обороны могли ударить только с РСЗО HIMARS, на что потребовалось официальное разрешение США.

Напомним, что Владимир Зеленский сообщил, что только за текущую неделю российская террористическая армия применила против Украины более 800 управляемых авиационных бомб. Под прицелом русских захватчиков остаются мирные жители и гражданская инфраструктура. Поэтому Украина нуждается в средствах для уничтожения вражеской авиации.

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