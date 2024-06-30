Россия только за неделю применила против Украины более 800 управляемых авиационных бомб, – Зеленский

Только за текущую неделю российская террористическая армия применила против Украины более 800 управляемых авиационных бомб. Под прицелом российских захватчиков остаются мирные жители и гражданская инфраструктура.

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Поэтому Украина нуждается в средствах для уничтожения вражеской авиации. Об этом в Telegram заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, путинская армия своими бомбами пытается уничтожить все, что что обеспечивает нормальную жизнь украинцев. Также глава государства подчеркнул, что для борьбы с таким террором Украина нуждается в силах и средствах, чтобы уничтожать носители этих бомб, в том числе российскую боевую авиацию.

"Четкие решения, которые помогут защитить наших людей. Нанесение ударов на большие расстояния и современная противовоздушная оборона – это основа для остановки ежедневного российского террора. Благодарю всех партнеров, которые это понимают", – заявил президент Украины.

Напомним, российская оккупационная армия в Донецкой области за сутки 29 июня убила 8 мирных жителей. Еще 14 человек получили ранения. В общей сложности российские войска нанесли 2629 ударов по региону.

Ранее сообщалось, что россияне атаковали Вольнянск на Запорожье вечером 29 июня. 30 июня в регионе объявлен День траура по погибшим от удара армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области утром 30 июня во время воздушной тревоги раздался взрыв. Предварительно враг применил для удара ракету "Искандер-М".