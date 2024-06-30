Армия России убила восемь мирных жителей Донбасса за сутки: еще 14 получили ранения

Российская оккупационная армия в Донецкой области за минувшие сутки, 29 июня, убила 8 мирных жителей. Еще 14 человек получили ранения.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области. В общей сложности российские войска нанесли 2629 ударов по региону.

Враг атаковал 15 населенных пунктов: Угледар, Константиновку, Курахово, Селидово, Славянск, Торецк, Заречное, Кураховку, Нью-Йорк, Северное, Щербиновку, Леонидовку, Николаевку, Михайловку и Торское. В результате этих атак был поврежден 101 гражданский объект, включая 67 жилых домов, предприятия, админздания, спортзал, магазин и автомобили.

Российские войска сбросили на Константиновку три авиабомбы "УМПБ Д-30 СМ". В результате погиб один гражданский человек, еще трое получили ранения. Были повреждены 12 многоквартирных и 18 частных домов, магазин, спортзал, админздание, предприятия и 13 автомобилей.

Поселок Нью-Йорк весь день находился под артиллерийским огнем со стороны РФ, что привело к гибели одного человека и ранению еще двоих. Повреждены многоквартирный и три частных дома, а также предприятие.

В Заречном в результате вражеского обстрела три человека погибли, был уничтожен частный дом.

В Славянске в результате обстрела из РСЗО "Смерч" погиб один гражданский, повреждены 9 частных домов.

В поселке Кураховка один человек погиб и трое получили ранения. В Северном вражеский снаряд убил гражданское лицо.

В Торецке травмированы трое мирных жителей в результате ударов авиабомбами "КАБ-250" и артиллерией. Повреждены 2 многоквартирных и 4 частных дома.

Один житель пострадал в Щербиновке и один в Торском.

Сегодня в 4:00 российские террористы ударили по Торецку четырьмя бомбами "КАБ-250", убив гражданское лицо и ранив еще двоих. Разрушен частный дом.

Полиция и СБУ по факту обстрелов открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

При содействии полиции было эвакуировано еще 313 человек, включая 24 ребенка. С начала обязательной эвакуации было перемещено 172 574 человека, среди которых 20 539 детей и 7 099 человек с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что возросло количество пострадавших в результате ракетного удара по Вольнянской Запорожской области, который российские войска нанесли накануне, 29 июня. К утру 30 июня известно, что травмы получили 36 человек, среди них девять детей, известно также о семи жертвах.

А за день до того, 28 июня, россияне нанесли удар по жилому дому в Днепре. Разрушены несколько этажей, есть жертва и много раненых, пропавшими считают несколько человек.