Выросло количество пострадавших в результате удара армии РФ по Вольнянску на Запорожье

Возросло количество пострадавших в результате ракетного удара по Вольнянску Запорожской области, который российские войска нанесли накануне, 29 июня. По состоянию на утро 30 июня сообщалось, что травмы получили 36 человек, среди них девять детей, известно также о семи жертвах.

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Россияне повредили две многоэтажки, 12 торговых помещений, полностью уничтожены семь автомобилей. Обновленные данные были обнародованы в полиции Запорожской области.

"Информация по состоянию на 09:30: в результате обстрела Вольнянска 29 июня пострадали 43 человека, из них 7 человек погибли (3 человека, 1 женщина и 3 детей). Травмированы 36 человек, среди которых 9 детей", – говорится в сообщении.

В полиции также рассказали, что вражеские ракеты повредили две многоэтажки, 12 торговых помещений. Полностью уничтожены семь автомобилей.

В настоящее время на месте прилетов работает мобильный пункт приема обращений граждан. Туда могут обратиться люди, нуждающиеся в помощи, также там можно написать заявление о поврежденном имуществе.

Кроме мобильного пункта, в случае необходимости, горожанам советуют обращаться в территориальное подразделение полиции или звонить на спецлинию 102.

Тем временем городские коммунальные службы Вольнянска продолжают работать над ликвидацией последствий ракетного удара.

Напомним, россияне атаковали Вольнянск на Запорожье вечером 29 июня. 30 июня в регионе объявлен День траура по погибшим от удара армии РФ.

Также сообщалось, что в тот же день оккупанты ударили по Донетчине. В результате атаки пять человек погибли, девять ранены.

А за день до того, 28 июня, россияне нанесли удар по жилому дому в Днепре. Разрушены несколько этажей, есть жертва и много раненых, пропавшими считают несколько человек.