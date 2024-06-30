'Неописуемая боль!' На Запорожье объявили День траура по погибшим от удара армии РФ

В Запорожской области 30 июня объявлено днем траура по погибшим в результате российского удара по Вольнянску накануне. Российские ракеты убили семь человек, трое из них – дети.

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Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Он отметил, что Россия снова принесла на украинскую землю невыразимую боль, и призвал мир остановить страну-террориста.

"30 июня в Запорожской области – день траура по погибшим из-за вражеского удара по Вольнянску. Россияне попали по городу ракетами. Убили 7 человек, из них – трое детей. Ранили 31 человека, из них 8 детей. Невыразимая боль. Соболезнования семьям погибших. Мир должен остановить террориста", – подчеркнул глава Запорожской ОВА.

Напомним, утром 30 июня в Одесской области прозвучал взрыв. Для атаки на регион враг применил "Искандер-М". По словам спикера Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, взрыв прогремел в Белгород-Днестровском районе. О последствиях атаки информации пока нет.

Также сообщалось, что утром в этот же день оккупанты ударили дроном-камикадзе по Днепропетровщине: в Марганецкой громаде горело поле.