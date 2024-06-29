Оккупанты ударили по Донецкой области: три человека погибли, четыре ранены

Российские оккупационные войска утром 29 июня снова обстреляли Донецкую область. В результате этих атак погибли 3 человека, еще четыре человека получили ранения.

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Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Он подчеркнул, что вся Донетчина сейчас опасна для проживания территория.

В Лиманской общине под обстрел попали два населенных пункта: в Заречном россияне убили трех человек, а в Торском – ранили одного человека.

В Нью-Йорке Торецкой общины ранены два человека, еще один человек ранен в Кураховке.

"Вся Донетчина – опасная для жизни территория. Прошу всех: берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь своевременно!" – отметил Филашкин.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России утром 29 июня нанесли удар по поселку Купянск-Узловой Купянского района Харьковщины. Под обстрел попало кладбище, в результате чего 70-летняя женщина получила ранения. Также оккупанты ударили по селу Одноробовка Богодуховского района.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска в Сумской области атаковали дроном авто полицейских. В результате атаки служебный автомобиль был полностью уничтожен. Полицейские на момент удара не находились в автомобиле и не пострадали. Однако проходивший мимо местный житель получил ранения от удара FPV-дрона и был немедленно доставлен в больницу.