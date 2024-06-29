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Оккупанты атаковали дроном авто полицейских на Сумщине, есть пострадавший. Фото

Иванна Шепель
War
1 минута
42
Оккупанты атаковали дроном авто полицейских на Сумщине, есть пострадавший. Фото

Российские оккупационные войска на Сумщине атаковали дроном авто полицейских. В результате вражеского удара, который произошел в Шосткинском районе, есть пострадавший.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины. В результате атаки служебный автомобиль был полностью уничтожен.

К счастью, полицейские на момент удара не находились в автомобиле и не пострадали.

Однако проходивший мимо местный житель получил ранения от удара FPV-дрона и был немедленно доставлен в больницу.

Оккупанты атаковали дроном авто полицейских на Сумщине, есть пострадавший. Фото
Оккупанты атаковали дроном авто полицейских на Сумщине, есть пострадавший. Фото
Оккупанты атаковали дроном авто полицейских на Сумщине, есть пострадавший. Фото

Ранее сообщалось, что с самого утра русские войска начали обстреливать населенные пункты Херсонской области. Под вражеским огнем оказалось село Приднепровское: там пострадали двое гражданских.

Напомним, что к вечеру 28 июня россияне ударили по жилому дому в Днепре. В результате попадания российской ракеты были разрушены четыре этажа в одном из подъездов многоэтажки.

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