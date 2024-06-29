Оккупанты атаковали дроном авто полицейских на Сумщине, есть пострадавший. Фото
Российские оккупационные войска на Сумщине атаковали дроном авто полицейских. В результате вражеского удара, который произошел в Шосткинском районе, есть пострадавший.
Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины. В результате атаки служебный автомобиль был полностью уничтожен.
К счастью, полицейские на момент удара не находились в автомобиле и не пострадали.
Однако проходивший мимо местный житель получил ранения от удара FPV-дрона и был немедленно доставлен в больницу.
Ранее сообщалось, что с самого утра русские войска начали обстреливать населенные пункты Херсонской области. Под вражеским огнем оказалось село Приднепровское: там пострадали двое гражданских.
Напомним, что к вечеру 28 июня россияне ударили по жилому дому в Днепре. В результате попадания российской ракеты были разрушены четыре этажа в одном из подъездов многоэтажки.
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