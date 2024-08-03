'Заказ формирует Генштаб': Вениславский указал на нюансы мобилизации и объяснил ситуацию с мужчинами за границей

Находящимся за рубежом военнообязанным украинцам, не обновившим свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года, будут отказывать в консульских услугах. Однако подавляющее большинство наших сограждан в других странах это уже сделали, поэтому "вопрос фактически снят с повестки дня".

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Также он рассказал, как военно-учетные специальности влияют на очередность мобилизации.

Отвечая на вопрос, применяется ли к украинцам за рубежом, которые не обновили свои военно-учетные данные в предусмотренные законом сроки ограничения в виде отказа от предоставления консульских услуг, Вениславский подчеркнул: законодательством это предусмотрено. Однако случаев, когда украинские дипучреждения вынуждены будут прибегать к подобным отказам – не так и много.

"Такая опция предусмотрена. Но огромное количество находящихся за рубежом украинцев уже обновили свои данные с помощью программы Резерв+. И консультационные услуги им доступны. Поэтому этот вопрос фактически снят с повестки дня. Остались лишь манипуляции и спекуляции по этому поводу", – сказал нардеп.

В то же время он рассказал, что вопрос, мужчин с какими ВУС будут мобилизовать прежде всего, решается на уровне Генштаба.

"Заказ формирует Генеральный штаб ВСУ, исходя из реальной ситуации на фронте. Сегодня это могут быть операторы БПЛА, завтра это пулеметчик или сапер и т.д. Месяц на месяц не выпадает", – отметил Вениславский.

Напомним, ранее в Молдове ответили, будут ли Украине выдавать мужчин призывного возраста. Соответствующий диалог Киев с Кишиневом ведет, как и со столицами других государств, на территории которых находятся военнообязанные граждане Украины.

Ответ молдавского правительства состоит в том, что государство планирует "придерживаться международного законодательства в том, что касается прав человека".