Заказал убийство супругов с детьми, а теперь шикует в Турции: в России миллионер через ЧВК ''Вагнер'' нашел, как не сидеть в тюрьме. Фото

Российский миллионер Александр Тютин, который был приговорен к тюремному сроку, на днях отправился в Турцию. В 2021 году он был осужден за убийство четырех человек.

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Об этом сообщило российское издание 47news. Бизнесмену удалось выехать в Турцию благодаря службе в ЧВК "Вагнер" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как заявляет источник, экс-заключенный воевал в зоне "СВО" на территории Украины в составе вагнеровской группы, а потом по истечении шести месяцев был освобожден. Примечательно, что Тютина взяли "служить" даже несмотря на то, что его возраст не подходит для набора – ему было 65 лет.

После "службы в зоне СВО" бывший российский бизнесмен вернулся без ранений и травм. После этого он сразу же вылетел в Турцию, где его уже ждала жена.

Важно отметить, что в 2018 году Александр Тютин стал фигурантом уголовного дела об убийстве. Причина его поступка – нежелание делиться наследством со своей племянницей, которую бизнесмен предпочел "убрать". Кроме того, правоохранительные органы доказали, что он стал заказчиком массового убийства семьи предпринимателя Дмитрия Зейналова в 2005 году. Мотив один – деньги.

Александр Тютин был осужден в 2021 году по решению суда присяжных.

Как сообщал OBOZREVATEL, норвежская полиция задержала недавно сбежавшего из России бывшего командира российской группы наемников "Вагнер" Андрея Медведева. Сейчас он боится, что будет депортирован в РФ.

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