'Заклинило пушку, пулемет не стрелял': оккупант рассказал, как попал в плен ВСУ, и пожаловался на командование. Видео

Российский наводчик БМП пожаловался на командование армией РФ, заставляющее "несчастных солдат" любой ценой идти вперед во время штурмов. В то же время сам он беспринципно продолжил бы следовать такому приказу, если бы в один момент его не накрыли ВСУ.

Слезные признания захватчик попытался выдать на допросе в украинском плену. Видео опубликовал журналист Юрий Бутусов в своем Telegram-канале (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Мужчина с полуперебинтованным лицом на кадрах – оператор-наводчик боевой машины пехоты из 114-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ Анпилов Александр Александрович. Он рассказал о том, как неудачно попытался штурмовать позицию украинских военных.

"Я сделал три-четыре выстрела одиночным темпом и у меня заклинило пушку. Пулемет тоже почему-то не стрелял. Взялся "закачивать" пушку, услышал и почувствовал удар, как мне показалось, в башню – и машина остановилась", – вспомнил захватчик.

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Тогда его боевая машина была уничтожена, к тому же вместе с водителем. Сам оккупант получил по лицу собственным прицелом, который слетел от удара, и тот потерял сознание.

Очнулся россиянин уже в полностью горящей машине. Он вылез сам и пытался спасти товарища, но тщетно, потому что тот уже был "200-м".

Здесь Анпилов пожаловался на свое командование, которое в такой ситуации только и посоветовало: "Держитесь! Нечего рассиживаться, идите вперед".

"Те, кто воспользовался этим советом, были немедленно уничтожены", – едва не плача признался оккупант, которому удалось выжить только благодаря плену.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пленный российских вояка попытался "оригинально" оправдаться за то, почему пришел убивать украинцев. В частности, заявил, что хотел своими глазами увидеть, что происходит в Украине, и написать книгу о войне.

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