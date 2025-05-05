Закончились пехотинцы: на Запорожском направлении россияне бросают на штурмы танкистов и артиллеристов

Российские оккупационные войска из-за больших потерь личного состава бросают на штурмы не пехотинцев, а танкистов и артиллеристов. В частности, такая ситуация наблюдается на Запорожском направлении на передовой.

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Об этом в комментарии Укринформу рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в воскресенье, 4 мая. По его словам, вражеские войска не оставляют надежд до 9 мая выйти на административные границы Днепропетровщины.

"По данным нашей разведки, на Запорожском направлении после нескольких дней интенсивных атак у россиян закончились пехотинцы-штурмовики, и в штурмовые подразделения "одноразовых солдат" переводят танкистов, артиллеристов и военнослужащих подразделений боевого обеспечения (саперов, зенитчиков, связников и других)", – заявил Волошин.

Спикер отметил, что командование государства-агрессора требует от оккупантов одержать хоть какую-то "победу" до 9 мая. К примеру, выйти на административную границу Днепропетровской области или взять под контроль плацдарм под Запорожьем.

В то же время, утверждает спикер Сил обороны юга, выполнять эти задачи просто некому.

Поэтому враг бросает на "пушечное мясо" всех, кто есть в "нештурмовых" подразделениях.

"Это вызывает возмущение, особенно среди артиллеристов, которых нужно специально обучать и готовить, а их бросают увлекать украинские траншеи", – сообщил Волошин.

Как сообщал OBOZ.UA, российские штурмовики в Донецкой области пытались прорваться на мотоциклах через украинские позиции. Однако дроны бойцов из "Азова" этому помешали.

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