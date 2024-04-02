'Законная цель для ВСУ': в DeepState оценили темпы строительства Россией железной дороги из Мариуполя в Крым

Российские захватчики продолжают строительство железнодорожной ветви, что должна обеспечить альтернативное сообщение между Россией и временно оккупированным Крымом. Она будет проходить через оккупированные территории материковой части Украины на расстоянии около 60 км от линии боевого столкновения.

Общая протяженность альтернативной железной дороги составляет 60 км, она должна соединить Ростов-на-Дону с захваченным Мариуполем, а оттуда уже – с Крымским полуостровом. Ход строительства был проанализирован аналитиками DeepState.

Российские захватчики активно продолжают строить железнодорожную ветвь альтернативного сообщения между РФ и временно оккупированным Мариуполем.

"Эта ветка позволяет оккупантам создать железнодорожное сообщение Волноваха-Мариуполь-Донецк, а также обеспечивает сообщение таганрог-ростов-Мариуполь в 60 км от ЛБЗ. Общая протяженность ветви составляет 60 километров", – рассказали в DeepState.

О намерениях захватчиков строить новую железнодорожную ветку стало известно в 2023 году. В августе появились первые признаки строительства железной дороги между Маловодным и Бурным в Донецкой области: тогда вблизи населенного пункта Бурное оккупанты начали делать насыпь для железнодорожного полотна. Врезались они в существующую железную дорогу, соединявшую ЧАО "Комсомольское рудоуправление" в городе Кальмиус с Донецкой агломерацией, она проходит через Иловайск.

Уже в сентябре подготовку насыпи зафиксировали уже в Маловодном. Там россияне врезались в существующую железную дорогу между Мариуполем и Волновахой. Возле Волновахи, к слову, еще летом оккупанты начали собирать гигантскую железнодорожную конструкцию, получившую название "царь-поезд": чтобы помешать продвижению Сил обороны, захватчики сцепили между собой около 2100 вагонов разного типа, похищенных на оккупированных территориях. Эта конструкция непрерывно тянется от железнодорожного вокзала в Еленовке до Волновахи. Ее протяженность составляет около 30 км.

После появления "Царь-поезда" ветка от Волновахи до Еленовки стала одноколейной.

Октябрь 2023 ознаменовался началом возведения моста через реку Кальмиус, а в ноябре оккупанты соединили оба конца строительства.

В феврале 2024 года оккупанты достроили переправу через балку Терновую и завершили возведение насыпи.

"Из известного по состоянию на данный момент, оккупантам осталось пройти примерно 13 км путей, включая врезку в существующие пути в селе Маловодное. Фрагмент ветви восточнее реки Кальмиус эксплуатируется как минимум строителями (на карте он обозначен желтым цветом. – Ред.)... Транспортная инфраструктура врага, в частности, указанные города и переправа, которые будут использоваться оккупантами для транспортировки вооружения и военной техники, являются законной целью для Сил Обороны", – отметили в DeepState.

В то же время строительство веток, которые станут составляющими "сухопутной железной дороги в Крым" и должны пролегать вдоль берега Азовского моря, сейчас находятся "в зачаточном состоянии": оккупанты прошли грейдером местность, где запланирована прокладка путей. Ситуация, добавили в DeepState, внимательно отслеживается.

Напомним, ранее глава ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что строительство железной дороги оккупантами на украинской земле "почти завершено". В случае ввода в эксплуатацию она может стать для Украины серьезной проблемой. С другой стороны, подчеркнул руководитель военной разведки, у Украины есть опыт поражения таких объектов как Крымский мост – поэтому и с железной дорогой она справится.