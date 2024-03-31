'Почти завершено': Буданов назвал строительство Россией железной дороги в Крым проблемой, но указал на положительный момент

Российские захватчики практически завершили строительство железной дороги, которая соединит Ростовскую область РФ с захваченным Россией Крымским полуостровом. Она проходит по временно оккупированным территориям материковой части Украины и может создать для нашего государства определенные проблемы.

Впрочем, построенная захватчиками сухопутная часть железной дороги достаточно уязвима перед ударами украинских воинов. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

По его словам, работы по строительству захватчиками железной дороги из Ростова-на-Дону в Крым через оккупированную часть юга нашего государства уже вышли на финишную прямую.

"Россия действительно уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Этот процесс уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему", – констатировал Буданов.

В то же время ситуация, по его словам, вовсе не патовая: то, что построили оккупанты, защитники вполне могут вывести из строя очень надолго.

"Надеюсь, что с этой железной дорогой мы как-то справимся, в этом у всех есть опыт. И это гораздо легче, чем вопрос Крымского моста", – подчеркнул начальник ГУР.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты строят железную дорогу возле Мариуполя. Она должна стать резервным путем снабжения при выведении из строя или разрушении Крымского моста, построенного оккупантами между Крымом и Краснодарским краем РФ.

В ОК "Юг" уже назвали новострой захватчиков "законной военной целью", а в военной разведке подчеркнули, что железная дорога, которую строит враг в Крым, – значимая цель для украинских сил.