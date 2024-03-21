ГУР: железная дорога, которую строит враг в Крым, – значимая цель для украинских сил

Железная дорога, которую российские оккупанты строят вдоль Азовского побережья в Крым в обход Керченского моста, является серьезным вызовом и очень важной целью для украинских военных. И задача для сил обороны – не дать врагу окончить строительство этого железнодорожного полотна.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона. Он отметил, что неполная работа Крымского моста не устраивает окупантов, поэтому они пытаются усилить железнодорожное сообщение.

Железная дорога, которую враг строит, должна стать дополнительным логистическим маршрутом для подтягивания личного состава и оружия на фронт.

"Это серьезный вызов, серьезная угроза. Соответственно, для украинских Сил обороны – это значимая цель. Есть планы, но они не всегда соответствуют действительности. В российском случае так же. В целом РФ продолжает использовать именно железную дорогу как основной элемент логистики поставок своих сил и оккупационного корпуса. Происходящее с так называемым Крымским мостом их не устраивает, он не работает сегодня в полном объеме. Поэтому пробуют усилить железнодорожное сообщение", – сказал Юсов.

Представитель ГУР добавил, что "соответственно происходит противодействие этим планам".

Отвечая на вопрос, удастся ли Москве закончить строительство железной дороги в Крым оккупированным югом Украины, Юсов сказал, что "это задача" для наших сил обороны.

"Вопрос, что если либо не удастся, либо не уложатся в сроки. Если все же удастся, то как долго и как эффективно он сможет работать", – добавил представитель ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, в ОК "Юг назвали "законной военной целью" российскую железную дорогу, которую враг строит в Крым. Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра командования Наталья Гуменюк. По ее мнению, российские власти "не доверяют" Керченскому мосту.

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