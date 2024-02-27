'Резервный путь снабжения': оккупанты строят железную дорогу возле Мариуполя. Видео

Российские оккупанты вблизи временно захваченного Мариуполя Донецкой области продолжают строительство железной дороги. К юго-востоку от города возведены переезды, а на участке между Иловайском и Гранитным продолжается прокладка пути.

В то же время, захватчики закладывают развилку на Мариуполь, чтобы создать резервный путь поставки. О ходе работ рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он опубликовал видео, на котором видно, на каком этапе находится строительство оккупантами железной дороги к северо-востоку от Мариуполя.

"Уже готовы не только переезды, но и у большинства на перегоне от Иловайска до Гранитного проложены шпалы. Рядом россияне строят развилку непосредственно на юг в сторону Мариуполя. То есть, в случае неуспеха с мостом возле Гранитного, пойдут более сложным путем прямого протягивания ветки в Мариуполь, а там через Мариуполь (Сартана) сортировочная врежется в железную дорогу Мариуполь-Волноваха-Донецк", – написал советник городского головы Мариуполя.

По его словам, именно этот резервный путь через Мариуполь может в конечном итоге стать основным.

"Так у нас на глазах строится резервный путь снабжения, который по окончании легко трансформируется в основной с учетом наличия порта и крупных сортировочных станций в Мариуполе", – резюмировал Андрющенко.

Напомним, 21 февраля в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что подорвались захватчики, которые собирались починить железную дорогу.

А за несколько дней до этого стало известно, что во временно оккупированном городе отравили шестерых "важных гостей из Москвы". Из тех, кто отведал "угощение", не выжил никто.