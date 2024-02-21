В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: взорвались захватчики, которые собирались починить железную дорогу
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области 21 февраля прогремели несколько мощных взрывов. Захватчики сразу же попытались объяснить их "работой ПВО".
На самом же деле в захваченном городе подорвались российские ремонтники, пытавшиеся починить железную дорогу. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
О том, что в захваченном и изуродованном Россией городе на побережье Азовского моря 21 февраля было громко, Андрющенко впервые сообщил около 13 часов дня.
"Мариуполь. Взрывы. Детали позже", – написал он в 13:07.
Всего с десяток минут понадобилось Андрющенко, чтобы установить, что в этот раз речь идет не о "бавовне" и что украинские воины к взрывному дню оккупантов в Мариуполе не причастны. Как и российское ПВО, на которое местные гауляйтеры спешно попытались "списать" звуки взрывов.
"Смешная версия р*сни о ПВО – ну вы в курсе. Реальность – подорвались оккупационные инженерщики в районе Гавани (Приморский район). Железную дорогу снова хотели починить. Починили. Пакетирование в процессе", – отметил советник городского головы Мариуполя.
А около 14.30 Андрющенко сообщил о новых взрывах – на этот раз уже в другой точке.
"Мариуполь. Снова взрыв. Теперь Кальмиусский район. Мирный, где уже "хлопало". Детали – будут", – пообещал Андрющенко.
Напомним, накануне, 20 февраля , взрывы гремели в оккупированном Донецке. Между прочим, сообщалось о дыме в районе здания оккупационного "правительства".
Также сообщалось, что ВСУ ударили по военному полигону армии РФ во время построения личного состава. Ликвидировано не менее 65 оккупантов.
А в Севастополе госпиталь захватчиков забит ранеными, тела погибших везут КамАЗами, ведь их слишком огромное количество.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!