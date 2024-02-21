В Севастополе госпиталь оккупантов забит ранеными, тела погибших везут КамАЗами – 'Атеш'

Госпиталь во временно оккупированном Севастополе до отказа забит ранеными оккупантами. После недавних штурмов войск РФ на Авдеевском направлении и на Запорожье искалеченных оккупантов в Крым везут практически круглосуточно.

При этом тела ликвидированных захватчиков перевозят на КамАЗах. Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар Атеш.

Агент движения отслеживал ситуацию в севастопольском военном госпитале после недавних штурмов российских войск в районе Авдеевки, а также на Запорожье.

"Агент "АТЕШ" сообщает о том, что вереницы военного транспорта заезжают на территорию военного госпиталя по улице Жуковского практически круглосуточно. Основная причина безумного наплыва раненых и убитых – недавние штурмы в Авдеевке и на Запорожском направлении. Госпиталь буквально забит до отказа. Тела в основном везут в КамАЗах из-за того, что их слишком много", – отмечено в сообщении.

Агент Атеш приходил под госпиталь в разное время суток – и неизменно наблюдал там серьезное оживление и большое количество российских оккупантов.

"Сколько еще людей должно погибнуть, для того, чтобы все наконец осознали, что у власти в России оказались подонки, воры и самые настоящие бандиты? Если тебе надоел путинский режим и ты готов помочь нам покончить с ним, пиши нашим координаторам и присоединяйся к нашему движению! @Crimean_coordinator" – призвали в движении.

Напомним, ранее в Атеш рассказали об огромных потерях российской армии в боях за Авдеевку. В движении убеждены: российские подразделения не восстановятся после понесенных потерь.

Позже партизаны зафиксировали переброску сотен единиц сгоревшей техники из Авдеевки в Мариуполь.На утилизацию тягачами захватчики перебрасывали не менее 500 сожженных грузовиков, танков и БТР.

Также стало известно, что агенты Атеш разведали маршрут переброски пушек "Гиацинт-Б" в оккупированном Крыму. Координаты и прочую важную информацию они передали Силам обороны Украины.