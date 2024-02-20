В оккупированном Донецке прогремели взрывы: дым виднеется в районе здания 'правительства' захватчиков

Во вторник днем во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. По предварительным данным, "прилет" произошел в районе здания "правительства" российских захватчиков.

Сейчас над этой локацией виднеется дым. Об этом сообщают в соцсетях.

Так, отмечается, что сегодня под обстрелом находился центр Донецка, после чего дым начал подниматься в районе здания облгосадминистрации ("здание правительства ДНР").

Также пожар начался в Красногвардейском районе оккупированной Макеевки после обстрела.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские партизаны во временно оккупированном Донецке подняли украинский флаг. Сине-желтый флаг взвился прямо над "ДНРовским" орлом-гербом.

В свою очередь россияне пожаловались на взрывы на военном полигоне и в оккупированном Иловайске. В результате атаки, в которой оккупанты обвинили ВСУ, есть погибшие и раненые солдаты РФ.

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