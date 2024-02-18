В Мариуполе отравили шестерых 'важных гостей из Москвы': никто не выжил

В одной из квартир временно оккупированного Мариуполя нашли тела шести человек, отравившихся едой и напитками, заказанными из ресторана. Двое из них были местными активистами российской партии "Единая Россия", еще четверо – "важные гости" из Москвы, приехавшие дать указания по проведению выборов.

Были в их числе и работники ЦИК РФ. Об этом сообщили российские Telegram-каналы. Также информацию подтвердили активисты движения "Мариуполь. Сопротивление".

Отмечается, что среди погибших четверо мужчин и две женщины. Они заказали доставку еды из местного ресторана. В продуктах и напитках позже были обнаружены смертельные дозы мышьяка, никто не выжил.

Пропагандисты сообщили, что в ресторане, откуда привезли еду, прошли проверки – яды не обнаружили. А вот курьер, осуществлявший заказ, исчез бесследно.

Россияне отметили: чтобы не сорвать "выборы Путина", все тела срочно вывезли из Мариуполя. Два из них отправили в Москву, еще четыре похоронили в Донецке.

К отравлению "важных лиц" причастны украинские активисты сопротивления, которые подтвердили в "Мариуполь.Сопротивление".

"Ну раз уже известно, то можно. Кратко. Да", – написали активисты.

Там добавили, что в Мариуполе также "устала огнем" будочка на улице Строителей, которую отдали гражданским россиянам.

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