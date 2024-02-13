'Детонация длилась полчаса': стали известны детали 'бавовны' под Мариуполем

Эпицентром "бавовны", посетившей район временно оккупированного Мариуполя в Донецкой области 13 февраля, стало место базирования оккупантов. После главного взрыва детонация продолжалась около получаса.

Детали атаки на захватчиков сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он уточнил, что прилет произошел на территории между селами Украинка и Малиновка Мариупольского района.

Чиновник уточнил, что в течение 10-15 минут после взрыва оккупанты подняли в воздух самолеты. Они активно патрулировали квадрат Ростов – Мариуполь – Розовка – Мариуполь.

"Обычно такое происходит после угрозы атак БПЛА в направлении Ростова. Здесь напрямую связано с последствиями "бавовны"", – заметил Андрющенко.

По его словам, после атаки оккупанты привезли в Мариуполь из направления Никольского побитую систему БУК, что подтверждает информацию о поражении системы ПВО в указанном квадрате.

В то же время скорые не завозили в больницы Мариуполя или Никольского раненых. Андрющенко отметил, что это указывает либо на тяжелую степень ранения, либо на ликвидацию личного состава врага.

Напомним, серия взрывов под Мариуполем прозвучала в этот день перед обедом. В то же время оккупанты утверждали, что в районе Мариуполя "работает ПВО", а также призвали жителей "сохранять покой" и "находиться в укрытиях".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские партизаны в оккупированном Мариуполе обезвредили военный грузовик оккупантов, который перевозил снаряжение на фронт. Как следствие ехавшего в сопровождении оккупационной полиции авто попало в аварию, сбив столбы и перелетев через трамвайные пути.

– Мариупольский городской совет показал фото разбомбленного оккупантами Мариуполя. На фоне отдельных домов, которые враг отремонтировал для пропагандистской картинки, украинский город выглядит как сплошная руина.

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