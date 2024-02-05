'Бавовна' удалась: в Мариуполе партизаны обезвредили военный грузовик оккупантов. Фото и видео

Украинские партизаны в оккупированном Мариуполе обезвредили военный грузовик оккупантов, перевозивший снаряжение на фронт. В результате ехавший в сопровождении оккупационной полиции автомобиль попал в аварию, сбив столбы и перелетев через трамвайные пути.

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Кадры с места "ЧП" опубликовали в Telegram-канале "Маріуполь.Спротив" в воскресенье, 4 февраля. "Месть в действии. Первый пошел. Больше до фронта не доедет тварь. Продолжение следует", – говорится в подписи к фото обезвреженного грузовика.

Впоследствии в канале обнародовали видео с места аварии с комментариями очевидца.

"Сбил там столб, сбил сюда залетел, перелетел через трамвайные пути и влез сюда, разбил все. Такая авария. Полиция уже здесь, правда, они ехали сзади, все видели. Сейчас вызвали всех. Трамваи стоят, все стало. До перекрестка не доехал, никого не задел, это хорошо", – сказал мужчина.

Партизаны пожалели, что не затронули полицейских-оккупантов, однако заверили, что "исправятся" в следующий раз.

"А вот и кадры объективного контроля с места происшествия. Жаль, что полицаев сопровождения не задело, но ничего. В следующий раз сделаем красивее", – говорится в сообщении канала.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты продолжают изображать "восстановление" разбомбленного ими Мариуполя, однако в действительности на фоне отдельных отремонтированных домов город выглядит как сплошная руина.

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