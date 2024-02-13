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Под Мариуполем прогремели взрывы: есть данные о попадании по оккупантам

Марина Лисничук
War
2 минуты
6,2 т.
Под Мариуполем прогремели взрывы: есть данные о попадании по оккупантам

Под временно оккупированным Мариуполем на Донетчине в предобеденное время 13 февраля прозвучала серия взрывов, после чего в тот район понеслись скорые. Предварительно, там было поражено расположение российских военных.

На громкие звуки жаловались в местных Telegram-каналах пособники захватчиков. В то же время советник мэра украинского города Петр Андрющенко указал именно о прилете во врагу.

Так, около 11:20 во вторник в пророссийских пабликах Мариуполя начали писать о взрывах, слышных со стороны поселка Мангуш.

"Бамкнуло", "Во дворе в авто сигнализация сработала", "В Мангуше было слышно", "В приморском сильно", "На 23-м", "В порту хорошо слышно", – перекликались они.

Под Мариуполем прогремели взрывы: есть данные о попадании по оккупантам

В то же время оккупанты утверждали, что в районе Мариуполя "работает ПВО", а также призвали жителей "сохранять покой" и "находиться в укрытиях".

Под Мариуполем прогремели взрывы: есть данные о попадании по оккупантам

"О-о-о-о! Скорые поехали. Хорошо. Мангуш – район! Говорят, у вас?.. Ого. От ПВО до утилизации боеприпасов. Стадия принятия? Русня, е**ло ?" – пошутили над оккупантами в украинском Telegram-канале "Маріуполь.Спротив".

Со своей стороны Петр Андрющенко сообщил о попадании по расположению оккупантов в Мангушской части Мариупольского района.

Под Мариуполем прогремели взрывы: есть данные о попадании по оккупантам

В это время поклонники оккупантов писали о том, как кареты скорой помощи понеслись в ту сторону по мариупольской улице Куприна.

"Хорошо. Ждем деталей и возможного фотоотчета", – добавил советник мэра города.

Под Мариуполем прогремели взрывы: есть данные о попадании по оккупантам

Позже чиновник подчеркнул, что возле Мангуша до сих пор слышны звуки детонации, которые он назвал "процессом разминирования складом БК".

Как сообщал OBOZ.UA, украинские партизаны обезвредили грузовик оккупантов в Мариуполе, который перевозил снаряжение войскам РФ на фронт. Из-за поражения автомобиль сбил столбы и перелетел через трамвайные пути.

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