Под Мариуполем прогремели взрывы: есть данные о попадании по оккупантам

Под временно оккупированным Мариуполем на Донетчине в предобеденное время 13 февраля прозвучала серия взрывов, после чего в тот район понеслись скорые. Предварительно, там было поражено расположение российских военных.

На громкие звуки жаловались в местных Telegram-каналах пособники захватчиков. В то же время советник мэра украинского города Петр Андрющенко указал именно о прилете во врагу.

Так, около 11:20 во вторник в пророссийских пабликах Мариуполя начали писать о взрывах, слышных со стороны поселка Мангуш.

"Бамкнуло", "Во дворе в авто сигнализация сработала", "В Мангуше было слышно", "В приморском сильно", "На 23-м", "В порту хорошо слышно", – перекликались они.

В то же время оккупанты утверждали, что в районе Мариуполя "работает ПВО", а также призвали жителей "сохранять покой" и "находиться в укрытиях".

"О-о-о-о! Скорые поехали. Хорошо. Мангуш – район! Говорят, у вас?.. Ого. От ПВО до утилизации боеприпасов. Стадия принятия? Русня, е**ло ?" – пошутили над оккупантами в украинском Telegram-канале "Маріуполь.Спротив".

Со своей стороны Петр Андрющенко сообщил о попадании по расположению оккупантов в Мангушской части Мариупольского района.

В это время поклонники оккупантов писали о том, как кареты скорой помощи понеслись в ту сторону по мариупольской улице Куприна.

"Хорошо. Ждем деталей и возможного фотоотчета", – добавил советник мэра города.

Позже чиновник подчеркнул, что возле Мангуша до сих пор слышны звуки детонации, которые он назвал "процессом разминирования складом БК".

Как сообщал OBOZ.UA, украинские партизаны обезвредили грузовик оккупантов в Мариуполе, который перевозил снаряжение войскам РФ на фронт. Из-за поражения автомобиль сбил столбы и перелетел через трамвайные пути.

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