Законно ли вручение повесток на улицах и какие права украинцев не могут быть ограничены: разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому военнообязанным выдают повестки, после чего нужно в указанное время явиться в ТЦК. Иногда их выдают на улице, по поводу чего у граждан возникают вопросы относительно законности действий работников военкоматов.

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По словам юристов, во время действия военного положения возможны ограничения некоторых прав и свобод. Законна ли раздача повесток прямо на улице, читайте в материале OBOZ.UA.

Законно ли вручать повестку на улице

Как объясняют правоведы, действующим законодательством Украины не определено место, где именно должна вручаться повестка, поэтому фактически ее могут вручить где угодно: в парке, на блокпостах, на улице или в другом публичном месте.

А в условиях военного положения государство может налагать определенные ограничения прав и свобод граждан с конкретным определением срока их действия, предусмотренного Конституцией (статья 64), говорит бывший судья Верховного суда Украины Виктор Шишкин.

По его словам, согласно Конституции государство "может ограничивать" – это значит, что окончательное решение остается на усмотрение власти.

Поэтому в случае войны и закрытия границ выдача повесток в общественных местах не является нарушением прав человека, объясняет Виктор Шишкин.

"Если человека не могут застать дома, то почему ему таким образом не вручить повестку – сообщить о необходимости явиться в военкомат? Государство сейчас вынуждено искать различные механизмы оповещения", – сказал юрист и добавил, что не может однозначно сказать, что все это неправильно.

Какие права украинцев не могут быть ограничены

В то же время, по словам Шишкина, некоторые права украинцев не могут быть ограничены ни в коем случае. К примеру, это касается принудительного лишения человека жилья или права на обжалование действия государства в суде.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине изменился порядок бронирования работников предприятий ОПК. Такую отсрочку оборонные компании будут выдавать своим сотрудникам без ограничений по количеству и без учета дефицитности их военной специальности.

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