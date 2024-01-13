Общая мобилизация в Украине: когда военнообязанным нужно проходить медосмотр

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому все военнообязанные граждане должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК). По ее заключению лицо признается пригодным, ограниченно пригодным или непригодным к службе в армии.

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В мирное время мужчины обычно проходят медосмотр раз в пять лет. Как и когда военнообязанным нужно делать это в период действия военного положения, читайте в материале OBOZ.UA.

Что такое военно-врачебная комиссия

Военно-врачебная комиссия – это комиссия врачей, которая на основе медосмотра определяет пригодность по состоянию здоровья к военной службе, устанавливает причинную связь заболеваний или травм с защитой страны и определяет потребность в продолжении лечения/реабилитации.

ВВК при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) принимают постановления о пригодности к военной службе призывников, военнообязанных, поступлению в учебные заведения и т.д. Такие комиссии формируются через привлечение врачей гражданских учреждений здравоохранения, объясняют в Минздраве.

Когда нужно проходить медосмотр во время военного положения

В мирное время, когда нет мобилизации, мужчины должны проходить медосмотр раз в пять лет, пояснила адвокат, руководитель медицинского направления в ОО "Юридическая сотня" Кристина Ковцун.

Граждане в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся в запасе по состоянию здоровья, признаются пригодными или ограниченно пригодными и могут быть мобилизованы в армию. То же касается и женщин с соответствующими медицинскими специальностями.

В условиях общей мобилизации этот срок может нивелироваться, пояснила адвокат, поскольку есть соответствующий указ президента.

"Соответственно, когда военнообязанному вручают повестку, он обязан явиться в ТЦК, бывший военкомат, уточнить учетные данные и пройти ВВК для того, чтобы было понимание, годен ли он, ограничен годен или непригоден. И это обязанность", – объяснила Кристина Ковцун.

Она добавила, что отказ проходить ВВК является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф. Кроме того, позже может быть еще один вызов.

Кроме того, у ТЦК есть определенные обязанности по получению данных, в частности, из управлений соцзащиты для того, чтобы знать, кто имеет, например, инвалидность. Сами военнообязанные при прохождении ВВК также должны предоставить свою медицинскую карточку и выписки из меддокументации относительно перенесенных заболеваний.

Затем лицу назначают общий анализ крови, мочи, анализ крови на ВИЧ, гепатит B, гепатит C, определяют группу крови, резус-принадлежность, проводят рентгенологическое обследование.

Гражданам старше 40 лет обязательно измеряют внутриглазное давление и проверяют кровь на сахар. Если результаты плохие, может быть назначение дополнительных обследований.

В дальнейшем военнообязанного осматривают хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог и другие врачи по показаниям.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Офисе президента допустили, что в Раде могут проголосовать за законопроект о мобилизации через несколько недель. Речь идет о доработанном документе с предложениями народных депутатов. 11 января Кабмин отозвал его для доработки.

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