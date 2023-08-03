Законно ли заполнение повестки перед ее вручением и сколько еще будет продолжаться мобилизация в Украине: разъяснение

Из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины вновь было продолжено действие военного положения и общей мобилизации, во время которой мужчинам призывного возраста вручают повестки. Однако при вручении повесток соответствующие органы не всегда делают это с соблюдением всех норм действующего законодательства.

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Так, адвокат Роман Симутин ответил на своем YouTube-канале на вопрос о законности повестки, заполненной "на колене" перед ее вручением. Он отметил, что в Украине постановлением Кабмина №1487 от 30 декабря 2022 года был утвержден новый образец повестки.

Как отметил адвокат, повестка должна быть заполнена и подписана начальником ТЦК, в ней должен быть указан номер распоряжения, на основании которого вызывается лицо и уполномочивается лицо на его вручение.

Так что если что-то из этих пунктов было нарушено, то повестка уже не может считаться законной. В такой ситуации адвокат рекомендует не подписывать никакие документы и обязательно снимать весь процесс на видео.

"Повестка должна быть заполнена и только тогда она считается врученной законным способом", – отметил адвокат.

Роман Симутин также добавил, что законодательством не предусмотрено обязательное составление акта отказа от получения повестки.

"Последнее решение суда, которым я отменил постановление ТЦК о привлечении моего клиента по ст. 210 КУоАП, тому подтверждение. Суд несколько раз переспрашивал представителя ТЦК, каким документом предусмотрено составление акта отказа от получения повестки. В ответ тот перечислил кучу законов, упомянул постановление Кабмина №1487, но ссылок на статью, пункт или что-то другое мы так и не дождались", – рассказал адвокат.

Сколько еще будет продолжаться мобилизация в Украине?

Верховная Рада Украины 27 июля одобрила президентские законопроекты №9532 и №9533, предусматривающие продление срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Так, призыв в армию и военное положение продлили еще на 90 дней, начиная с 18 августа по 15 ноября 2023 года. Соответствующие решения поддержало большинство народных депутатов.

Это уже восьмое продолжение с начала полномасштабной войны, однако при необходимости военное положение пролонгируют снова.

Отметим, что во время всеобщей мобилизации в Украине могут быть призваны на военную службу следующие категории граждан:

Военнослужащие, которые уже проходили срочную службу;

Офицеры запаса, резервисты и другие лица с опытом службы;

Граждане, ранее не проходившие военную службу;

Граждане, признанные ограниченно пригодными во время военного положения.

Напомним, что украинским военнослужащим увеличили срок отпуска во время военного положения – до 30 суток. Однако уйти отдыхать сразу на месяц нельзя: только на короткое время, которое не должно превышать 15 суток за один раз.

Ранее сообщалось, что игнорирование повестки военнообязанными влечет ответственность, в частности, уголовную. Сотрудники ТЦК и СП могут вручать повестки для уточнения данных или прохождения медкомиссии. Также это может быть мобилизационное предписание.