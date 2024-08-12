Закупили некачественные аптечки почти на 60 млн грн: объявлены подозрения экс-начальнику учебного центра и его сообщникам

Сотрудники Государственного бюро расследований вместе со Службой безопасности Украины выдвинули подозрение бывшему начальнику военного учебного центра, начальнику медицинской службы этого центра и еще восьми частным предпринимателям. Их подозревают в поставке некачественных военных аптечек, закупленных ими почти на 60 млн грн.

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Правоохранители выяснили, что между учебным центром и предпринимателями было заключено восемь контрактов на поставку 30 773 аптечек на общую сумму 58,5 млн грн.

Однако военные чиновники не проверяли качество доставленных аптечек.

Экспертиза показала, что аптечки не соответствовали стандартам, содержали ненужные или некачественные компоненты. Это могло серьезно угрожать здоровью военных. В результате государству нанесен ущерб на сумму 58,5 млн грн.

Бывшему начальнику учебного центра инкриминируют бездействие в военной службе (ст. 426 УК Украины), а начальнику медицинской службы – небрежное отношение к обязанностям (ст. 425 УК Украины). Им грозит заключение от 8 до 10 лет.

Кроме того, частным предпринимателям, которые снабжали некачественные аптечки, выдвинули подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах. За это им может грозить заключение до 8 лет.

Напомним, командир одной из воинских частей Житомирщины задержан по подозрению в превышении служебных полномочий. Этот военный заставлял подчиненных делать ремонт в своем доме и строить магазин.

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